Словно с другой планеты: седан Mazda 3 получил странный тюнинг (фото)
Внешний вид этой Mazda 3 сильно отличается от оригинального седана. Автомобиль получил множество разнообразных внешних доработок.
На Филиппинах на продажу выставили необычный седан Mazda 3 2008 года выпуска. Автомобиль получил странный внешний тюнинг. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.
Эта Mazda 3 окрашена в яркий оранжевый цвет. Также седан получил новый кузовной обвес, который выглядит нелепо.
Спереди появился измененный бампер с "ноздрями" между фар. Решетка радиатора также была модернизирована.
По бокам появились необычные изгибы, которые напоминают человеческие вены. Из более традиционных модификаций можно отметить новый задний диффузор и спойлер.
Интересно то, что 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 105 л.с. и 145 Нм крутящего момента остался нетронутым. Он работает в паре с пятиступенчатой автоматической коробкой переключения передач.Важно
Помимо этого владелец не стал модернизировать интерьер седана. Он остался в нетронутом виде.
Автомобиль обладает отличным состоянием и не нуждается в ремонте. Его стоимость составляет 7700 долларов.
Ранее Фокус сообщал, что Шакил О’Нил показал эксклюзивный спортивный седан Dodge Charger SRT Hellcat Redeye.