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Авто

Словно с другой планеты: седан Mazda 3 получил странный тюнинг (фото)

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Фото: Facebook | Mazda 3 получила новый кузовной обвес

Внешний вид этой Mazda 3 сильно отличается от оригинального седана. Автомобиль получил множество разнообразных внешних доработок.

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На Филиппинах на продажу выставили необычный седан Mazda 3 2008 года выпуска. Автомобиль получил странный внешний тюнинг. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Эта Mazda 3 окрашена в яркий оранжевый цвет. Также седан получил новый кузовной обвес, который выглядит нелепо.

Спереди появился измененный бампер с "ноздрями" между фар. Решетка радиатора также была модернизирована.

Mazda 3 тюнинг Fullscreen
Сзади установлен новый спойлер
Фото: Facebook

По бокам появились необычные изгибы, которые напоминают человеческие вены. Из более традиционных модификаций можно отметить новый задний диффузор и спойлер.

Mazda 3 тюнинг Fullscreen
По бокам появились странные изгибы
Фото: Facebook

Интересно то, что 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 105 л.с. и 145 Нм крутящего момента остался нетронутым. Он работает в паре с пятиступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

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Помимо этого владелец не стал модернизировать интерьер седана. Он остался в нетронутом виде.

Mazda 3 тюнинг Fullscreen
Интерьер спорткара сохранил оригинальный вид
Фото: Facebook

Автомобиль обладает отличным состоянием и не нуждается в ремонте. Его стоимость составляет 7700 долларов.

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