Немов з іншої планети: седан Mazda 3 отримав дивний тюнінг (фото)
Зовнішній вигляд цієї Mazda 3 сильно відрізняється від оригінального седана. Автомобіль отримав безліч різноманітних зовнішніх доопрацювань.
На Філіппінах на продаж виставили незвичайний седан Mazda 3 2008 року випуску. Автомобіль отримав дивний зовнішній тюнінг. Про це розповіли на сайті CarBuzz.
Ця Mazda 3 пофарбована в яскравий помаранчевий колір. Також седан отримав новий кузовний обвіс, який має безглуздий вигляд.
Спереду з'явився змінений бампер із "ніздрями" між фар. Решітка радіатора також була модернізована.
З боків з'явилися незвичайні вигини, які нагадують людські вени. З більш традиційних модифікацій можна відзначити новий задній дифузор і спойлер.
Цікаво те, що 1,6-літровий бензиновий двигун потужністю 105 к.с. і 145 Нм крутного моменту залишився недоторканим. Він працює в парі з п'ятиступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.Важливо
Крім цього власник не став модернізувати інтер'єр седана. Він залишився в незайманому вигляді.
Автомобіль має відмінний стан і не потребує ремонту. Його вартість становить 7700 доларів.
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