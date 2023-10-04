Король перевозок: в Украине заметили роскошный микроавтобус от General Motors (фото)

GMC G2500 VanDura Starcraft был одним из самых роскошных микроавтобусов 1990-х годов. Этот автомобиль оснащен 200-сильным двигателем V8.

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В Киеве заметили еще один необычный фургон GMC. В этот раз на улицах столицы обнаружили люксовый GMC G2500 VanDura 1994 года от ателье Starcraft. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Фургоны GMC G третьего поколения выпускались с 1971 до 1996 года. В эту серию включено большое количество разнообразных моделей.

GMC G2500 VanDura является роскошным микроавтобусом, который рассчитан на семь посадочных мест. В США таких авто часто перевозили голливудских звезд и знаменитых музыкантов.

Компания Starcraft в 1990-х делала фургоны GMC и Chevrolet еще комфортнее. В интерьере появлялось новое оборудование, а внутренняя отделка могла похвастаться премиальными материалами.

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Этот микроавтобус окрашен в синий цвет с бамперами серого цвета. Также внешний вид дополняет декоративная графика на кузове. Сзади размещены запасное колесо и лестница для доступа на крышу авто.

GMC G2500 VanDura оснащен 5,7-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью 200 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Он работает в паре с автоматической коробкой переключения передач.

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