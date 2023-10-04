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Авто

Король перевезень: в Україні помітили розкішний мікроавтобус від General Motors (фото)

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Фото: Topcars UA | Мікроавтобуси GMC G2500 VanDura часто перевозили знаменитостей

GMC G2500 VanDura Starcraft був одним із найрозкішніших мікроавтобусів 1990-х років. Цей автомобіль оснащений 200-сильним двигуном V8.

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У Києві помітили ще один незвичайний фургон GMC. Цього разу на вулицях столиці виявили люксовий GMC G2500 VanDura 1994 року від ательє Starcraft. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s.s_ua в Instagram.

Фургони GMC G третього покоління випускалися з 1971 до 1996 року. У цю серію включено велику кількість різноманітних моделей.

GMC G2500 VanDura є розкішним мікроавтобусом, який розрахований на сім посадкових місць. У США на таких авто часто перевозили голлівудських зірок і знаменитих музикантів.

GMC G2500 VanDura Starcraft Fullscreen
Мікроавтобус має двоколірне забарвлення
Фото: Topcars UA

Компанія Starcraft у 1990-х робила фургони GMC і Chevrolet ще комфортнішими. В інтер'єрі з'являлося нове обладнання, а внутрішнє оздоблення могло похвалитися преміальними матеріалами.

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Цей мікроавтобус пофарбований у синій колір із бамперами сірого кольору. Також зовнішній вигляд доповнює декоративна графіка на кузові. Ззаду розміщені запасне колесо та драбина для доступу на дах авто.

GMC G2500 VanDura Starcraft Fullscreen
Ззаду встановлено запасне колесо
Фото: Topcars UA

GMC G2500 VanDura оснащений 5,7-літровим бензиновим двигуном V8 потужністю 200 к.с. і 420 Нм крутного моменту. Він працює в парі з автоматичною коробкою перемикання передач.

Раніше Фокус писав, що в Києві сфотографували новий електрокросовер Nissan Ariya.