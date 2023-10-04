Король перевезень: в Україні помітили розкішний мікроавтобус від General Motors (фото)

GMC G2500 VanDura Starcraft був одним із найрозкішніших мікроавтобусів 1990-х років. Цей автомобіль оснащений 200-сильним двигуном V8.

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У Києві помітили ще один незвичайний фургон GMC. Цього разу на вулицях столиці виявили люксовий GMC G2500 VanDura 1994 року від ательє Starcraft. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s.s_ua в Instagram.

Фургони GMC G третього покоління випускалися з 1971 до 1996 року. У цю серію включено велику кількість різноманітних моделей.

GMC G2500 VanDura є розкішним мікроавтобусом, який розрахований на сім посадкових місць. У США на таких авто часто перевозили голлівудських зірок і знаменитих музикантів.

Компанія Starcraft у 1990-х робила фургони GMC і Chevrolet ще комфортнішими. В інтер'єрі з'являлося нове обладнання, а внутрішнє оздоблення могло похвалитися преміальними матеріалами.

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Цей мікроавтобус пофарбований у синій колір із бамперами сірого кольору. Також зовнішній вигляд доповнює декоративна графіка на кузові. Ззаду розміщені запасне колесо та драбина для доступу на дах авто.

GMC G2500 VanDura оснащений 5,7-літровим бензиновим двигуном V8 потужністю 200 к.с. і 420 Нм крутного моменту. Він працює в парі з автоматичною коробкою перемикання передач.

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