В Україні помітили нестандартний фургон морозивника з незвичайним призначенням (фото)

Цей фургон більше не займається розвезенням морозива, але виконує інше цікаве завдання. Автомобіль отримав незвичайне оформлення екстер'єру з яскравими колісними дисками.

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У Києві помітили незвичайний фургон з морозивом GMC P3500 Van 1992 року випуску. Це авто належить українській компанії, яка не має стосунку до десертів. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Фургони з морозивом є одним із символів американської культури. Їх часто можна побачити в різних фільмах, які були зняті в США.

Цей GMC P3500 Van починав своє життя як фургон, що розвозив морозиво. Тепер же він є власністю одного із інтернет-магазинів, який займається продажем жіночої спідньої білизни.

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Автомобіль отримав декоративну графіку на кузові з написами "Ти супер" і "Комфорт на колесах". Колісні диски пофарбовані в яскравий помаранчевий колір. Також зовні встановлена гірлянда з лампочок.

GMC P3500 Van оснащений 6,2-літровим дизельним двигуном V8 потужністю 160 к.с. і 386 Нм крутного моменту. Вага фургона становить понад п'ять тонн.

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