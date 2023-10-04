Раритет из Бразилии: на продажу выставлен уникальный спорткар от Renault и Jeep (фото)
Willys Interlagos — бразильская версия знаменитого спорткара Renault Alpine A108. Элегантный кабриолет весит всего 585 кг и оснащен небольшим 0,8-литровым мотором.
В США выставили на продажу очень редкий кабриолет Willys 1962 года. За спортивное авто планируют выручить 79 000 долларов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Willys ассоциируется с самым первым Jeep, однако в истории марки были не только внедорожники. Впрочем, Interlagos – нетипичная модель бренда, которую выпускали в Бразилии.
Марка Willys исчезла с глобального рыка в 50-х, когда ее внедорожники начали продавать под брендом Jeep. Однако в Бразилии она осталась и использовалась совместным предприятием Kaiser-Jeep и Renault.
Под маркой Willys выпускали несколько моделей Renault. Willys Interlagos – это знаменитый спорткар Renault Alpine A108, который в Бразилии собирали с 1962 по 1965 годы.Важно
Всего выпущено только 822 спорткаров Willys Interlagos, причем кабриолеты были гораздо более редкими, чем купе. Конкретно этот автомобиль – 10-й в серии, а его пробег составляет 133 тыс. км. Автомобиль отреставрирован до оригинального состояния.
Элегантный обтекаемый дизайн Renault Alpine A108 разработал известный итальянский стилист Джованни Микелотти. Компактное 3,7-метровое авто весит всего 585 кг, поэтому 845-кубового 37-сильного мотора ему хватает, чтобы развить 142 км/ч. В линейке были также более мощные версии на 60 и 67 л. с.
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