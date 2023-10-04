Раритет из Бразилии: на продажу выставлен уникальный спорткар от Renault и Jeep (фото)

Willys Interlagos — бразильская версия знаменитого спорткара Renault Alpine A108. Элегантный кабриолет весит всего 585 кг и оснащен небольшим 0,8-литровым мотором.

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В США выставили на продажу очень редкий кабриолет Willys 1962 года. За спортивное авто планируют выручить 79 000 долларов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Элегантный дизайн авто разработал итальянский стилист Джованни Микелотти Фото: autoevolution.com

Willys ассоциируется с самым первым Jeep, однако в истории марки были не только внедорожники. Впрочем, Interlagos – нетипичная модель бренда, которую выпускали в Бразилии.

Всего выпущено только 822 Willys Interlagos Фото: autoevolution.com

Марка Willys исчезла с глобального рыка в 50-х, когда ее внедорожники начали продавать под брендом Jeep. Однако в Бразилии она осталась и использовалась совместным предприятием Kaiser-Jeep и Renault.

Кабриолет прошел реставрацию Фото: autoevolution.com

Под маркой Willys выпускали несколько моделей Renault. Willys Interlagos – это знаменитый спорткар Renault Alpine A108, который в Бразилии собирали с 1962 по 1965 годы.

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Всего выпущено только 822 спорткаров Willys Interlagos, причем кабриолеты были гораздо более редкими, чем купе. Конкретно этот автомобиль – 10-й в серии, а его пробег составляет 133 тыс. км. Автомобиль отреставрирован до оригинального состояния.

Авто оснащено скромным 37-сильным мотором Фото: autoevolution.com

Элегантный обтекаемый дизайн Renault Alpine A108 разработал известный итальянский стилист Джованни Микелотти. Компактное 3,7-метровое авто весит всего 585 кг, поэтому 845-кубового 37-сильного мотора ему хватает, чтобы развить 142 км/ч. В линейке были также более мощные версии на 60 и 67 л. с.

Ранее Фокус рассказывал, что Renault планирует возродить модель Alpine A310.

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