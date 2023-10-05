В Канаде перевернулся грузовик со стеблями сельдерея: дорогу пришлось перекрыть (фото)

На уборку всех стеблей сельдерея с дороги понадобились почти целые сутки. Движение транспорта было временно перенаправлено на альтернативный маршрут.

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В канадской провинции Онтарио на одном из шоссе перевернулся седельный тягач, который перевозил сельдерей. Стебли растения высыпались на большой участок дороги. Об этом рассказали на сайте Driving.

Инцидент произошел на шоссе Онтарио 400 во вторник. Движение транспорта было перенаправлено на альтернативный маршрут.

Полиция сразу же прибыла на место ДТП. Тем не менее правоохранители не поделились подробностями инцидента и не назвали причину аварии.

На дорогу высыпалось огромное количество стеблей сельдерея Фото: OPP Highway Safety Division

Только к вечеру 3 сентября дорогу удалось расчистить. К счастью, никто не пострадал, несмотря на затрудненные дорожные условия.

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Остается только представить, какие убытки понесла компания, которая занималась перевозкой груза. Также неизвестно, были ли нарушены правила безопасной перевозки.

Причины ДТП все еще неизвестны Фото: OPP Highway Safety Division

Местные власти призвали водителей ездить аккуратнее по шоссе Онтарио 400. Участок дороги, на котором произошел инцидент, все еще может быть скользким.

Ранее Фокус сообщал, что в Сиднее кроссовер Kia Seltos перевернулся на крышу прямо на оживленном пляже Балморал из-за досадной ошибки водителя.

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