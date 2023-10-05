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У Канаді перекинулася вантажівка зі стеблами селери: дорогу довелося перекрити (фото)

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Фото: OPP Highway Safety Division | Водій вантажівки та інші учасники дорожнього руху не постраждали

На прибирання всіх стебел селери з дороги знадобилася майже ціла доба. Рух транспорту було тимчасово перенаправлено на альтернативний маршрут.

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У канадській провінції Онтаріо на одному з шосе перекинувся сідельний тягач, який перевозив селеру. Стебла рослини висипалися на велику ділянку дороги. Про це розповіли на сайті Driving.

Інцидент стався на шосе Онтаріо 400 у вівторок. Рух транспорту було перенаправлено на альтернативний маршрут.

Поліція одразу ж прибула на місце ДТП. Проте правоохоронці не поділилися подробицями інциденту і не назвали причину аварії.

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На дорогу висипалася величезна кількість стебел селери
Фото: OPP Highway Safety Division

Тільки до вечора 3 вересня дорогу вдалося розчистити. На щастя, ніхто не постраждав, попри ускладнені дорожні умови.

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Залишається тільки уявити, яких збитків зазнала компанія, що займалася перевезенням вантажу. Також невідомо, чи були порушені правила безпечного перевезення.

Вантажівка зі стеблами селери Fullscreen
Причини ДТП все ще невідомі
Фото: OPP Highway Safety Division

Місцева влада закликала водіїв їздити акуратніше шосе Онтаріо 400. Ділянка дороги, на якій стався інцидент, все ще може бути слизькою.

Раніше Фокус повідомляв, що в Сіднеї кросовер Kia Seltos перекинувся на дах прямо на жвавому пляжі Балморал через прикру помилку водія.

Також ми писали, що в заповіднику дикої природи Кхао Анг Рю Най у Таїланді дорослий слон перевернув пікап.