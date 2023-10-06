Ретро-дизайн и компактные габариты: представлен самый необычный спорткар от Toyota (фото)

Daihatsu Copen Vision демонстрирует внешность и технологии будущего спорткара. Под капотом установлен более мощный бензиновый двигатель увеличенного объема.

Related video

На Japan Mobility Show 2023 состоится презентация преемника компактного спорткара Daihatsu Copen. Концепт-кар Vision выполнен в стиле модели второго поколения. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Daihatsu Copen Vision получил необычный ретро-дизайн с узкими передними фарами и круглыми дневными ходовыми огнями. Также спереди есть компактная решетка радиатора.

Daihatsu Copen Vision получил круглые дневные ходовые огни Фото: Daihatsu

Сзади размещены круглые фонари и компактный спойлер. Как и модель второго поколения, это двухместный родстер со складной крышей.

Сзади размещены круглые фонари Фото: Daihatsu

Габариты Daihatsu Copen Vision:

длина — 3835 мм;

ширина — 1694 мм;

высота — 1264 мм;

колесная база — 2413 мм.

Новинка отличается футуристичным интерьером с круглыми элементами управления. Также внутри установлены два компактных дисплея.

Новинка отличается футуристичным интерьером Фото: Daihatsu

Daihatsu Copen Vision оснащен 1,3-литровым бензиновым двигателем мощностью более 100 л.с. Он работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Важно

Daihatsu презентовали электрический фургон с футуристическим дизайном (видео)

Также в Daihatsu отметили, что двигатель Copen Vision может работать на углеродно-нейтральном топливе. Благодаря этому спорткар не наносит вред окружающей среде.

Ранее Фокус сообщал, что японский бренд Daihatsu признался в фальсификации результатов краш-тестов своих автомобилей.