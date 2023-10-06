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Авто

Ретродизайн і компактні габарити: представлено найнезвичайніший спорткар від Toyota (фото)

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Фото: Daihatsu | Daihatsu Copen Vision буде представлений на Japan Mobility Show 2023

Daihatsu Copen Vision демонструє зовнішність і технології майбутнього спорткара. Під капотом встановлено потужніший бензиновий двигун збільшеного об'єму.

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На Japan Mobility Show 2023 відбудеться презентація наступника компактного спорткара Daihatsu Copen. Концепт-кар Vision виконаний у стилі моделі другого покоління. Про це розповіли на сайті Motor1.

Daihatsu Copen Vision отримав незвичайний ретро-дизайн з вузькими передніми фарами та круглими денними ходовими вогнями. Також спереду є компактна решітка радіатора.

Daihatsu Copen Vision Fullscreen
Daihatsu Copen Vision отримав круглі денні ходові вогні
Фото: Daihatsu

Ззаду розміщені круглі ліхтарі та компактний спойлер. Як і модель другого покоління, це двомісний родстер зі складним дахом.

Daihatsu Copen Vision Fullscreen
Ззаду розміщені круглі ліхтарі
Фото: Daihatsu

Габарити Daihatsu Copen Vision:

  • довжина — 3835 мм;
  • ширина — 1694 мм;
  • висота — 1264 мм;
  • колісна база — 2413 мм.

Новинка вирізняється футуристичним інтер'єром із круглими елементами управління. Також усередині встановлено два компактні дисплеї.

Daihatsu Copen Vision Fullscreen
Новинка вирізняється футуристичним інтер'єром
Фото: Daihatsu

Daihatsu Copen Vision оснащений 1,3-літровим бензиновим двигуном потужністю понад 100 к.с. Він працює в парі з шестиступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

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Також у Daihatsu зазначили, що двигун Copen Vision може працювати на вуглецево-нейтральному паливі. Завдяки цьому спорткар не завдає шкоди навколишньому середовищу.

Раніше Фокус повідомляв, що японський бренд Daihatsu зізнався у фальсифікації результатів краш-тестів своїх автомобілів.