Ретродизайн і компактні габарити: представлено найнезвичайніший спорткар від Toyota (фото)

Daihatsu Copen Vision демонструє зовнішність і технології майбутнього спорткара. Під капотом встановлено потужніший бензиновий двигун збільшеного об'єму.

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На Japan Mobility Show 2023 відбудеться презентація наступника компактного спорткара Daihatsu Copen. Концепт-кар Vision виконаний у стилі моделі другого покоління. Про це розповіли на сайті Motor1.

Daihatsu Copen Vision отримав незвичайний ретро-дизайн з вузькими передніми фарами та круглими денними ходовими вогнями. Також спереду є компактна решітка радіатора.

Daihatsu Copen Vision отримав круглі денні ходові вогні Фото: Daihatsu

Ззаду розміщені круглі ліхтарі та компактний спойлер. Як і модель другого покоління, це двомісний родстер зі складним дахом.

Ззаду розміщені круглі ліхтарі Фото: Daihatsu

Габарити Daihatsu Copen Vision:

довжина — 3835 мм;

ширина — 1694 мм;

висота — 1264 мм;

колісна база — 2413 мм.

Новинка вирізняється футуристичним інтер'єром із круглими елементами управління. Також усередині встановлено два компактні дисплеї.

Новинка вирізняється футуристичним інтер'єром Фото: Daihatsu

Daihatsu Copen Vision оснащений 1,3-літровим бензиновим двигуном потужністю понад 100 к.с. Він працює в парі з шестиступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

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Також у Daihatsu зазначили, що двигун Copen Vision може працювати на вуглецево-нейтральному паливі. Завдяки цьому спорткар не завдає шкоди навколишньому середовищу.

Раніше Фокус повідомляв, що японський бренд Daihatsu зізнався у фальсифікації результатів краш-тестів своїх автомобілів.