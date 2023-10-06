Знаменитое немецкое тюнинг-ателье обанкротилось спустя 34 года существования

Тюнинг-ателье Carlsson имеет непростую историю и в 2015 году едва не стало банкротом. В этом же году компанию выкупил южнокорейский поставщик автомобилей Sambo Motors.

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Знаменитое немецкое тюнинг-ателье Carlsson объявило себя банкротом. Нынешний владелец компании решил отойти от бизнеса по доработке автомобилей. Об этом рассказали на сайте Auto motor und sport.

Тюнинг-ателье Carlsson основали в 1989 году два брата — Рольф и Андреас Хартге. Они занимались доработкой автомобилей Mercedes-Benz и даже создали свое собственное авто под названием C25 на базе Mercedes-AMG SL 65 AMG.

Carlsson C25 стала единственной самостоятельной моделью ателье Фото: Carlsson

Несмотря на большой успех в начале карьеры, Carlsson имеет непростую историю. Еще в 2012 году 70% акций тюнинг-ателье выкупила гонконгская компания Zhongsheng Holding. Затем в 2015 году компанию выкупил южнокорейский поставщик автомобилей Sambo Motors.

Carlsson создавали различные тюнинг-пакеты для автомобилей Mercedes-Benz, а также комплектующие. Также компания улучшала малолитражные модели Smart.

Спустя еще несколько лет тюнинг-ателье сосредоточилось на доработке автомобилей Hyundai и Kia. Тем не менее Sambo Motors решили закрыть Carlsson.

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Сейчас Sambo Motors ищет нового покупателя Carlsson. Если ни одна компания не будет заинтересована в приобретении тюнинг-ателье, то его придется расформировать.

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