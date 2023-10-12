Яркий дизайн и заводское ГБО: появились новые подробности преемника Renault Sandero (фото)

Новый Renault Kardian придет на смену Sandero Stepway. Компактный и недорогой кроссовер предложат в бензиновых и газовых модификациях.

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Опубликованы новые фото Renault Kardian. Компактный бюджетный кроссовер презентуют 25 октября в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщается на официальном сайте Renault.

Детали салона позаимствованы у других Renault и Dacia Фото: Renault

На этот раз на тизере показали салон Renault Kardian. Внутри можно разглядеть руль от Duster, компактный джойстик КПП и большой 8,0-дюймовый тачскрин. Часть переключателей знакомы по Dacia Sandero.

Именно Dacia Sandero и является ближайшим родственником новой модели. По сути, 4,15-метровый кроссовер Kardian станет заменой Renault Sandero Stepway.

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Ранее был рассекречен дизайн Renault Kardian и родство с Dacia видно невооруженным глазом. У кроссовера схожий силуэт, но передняя часть с "двухэтажной" оптикой и фонари выглядят иначе. Кроме того, обращают на себя внимание увеличенный клиренс и пластиковый внедорожный обвес.

Фонари напоминают оптику Renault Captur Фото: largus.fr

Ожидается, что кроссовер Renault Kardian будут оснащать 1,0-литровыми бензиновыми двигателями – атмосферным 65-сильным и турбированным 100-сильным. Также в отдельных странах ожидаются отдельный вариант с заводским ГБО и 1,6-литровая модификация.

Ранее Фокус рассказывал, что Renault готовит бюджетное семейное авто за 20 000 евро.

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