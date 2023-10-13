Средняя стоимость электромобилей снизилась почти на $15 000 за год — отчет

В США средняя стоимость электромобилей составляла $50 683. При этом количество доступных электрокаров постепенно увеличивается.

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Компания Kelley Blue Book изучила стоимость электромобилей в США. За последний год средняя цена таких моделей снизилась почти на $15 000. Об этом сообщили на сайте InsideEVs.

Эксперты заявили, что агрессивная политика Tesla по снижению стоимости электромобилей сильно повлияла на автомобильный рынок. Теперь средняя стоимость электрокаров в США составляет $50 683.

В 2022 году средняя стоимость электромобилей составляла $65 295. За год этот показатель снизился на $14 612. По сравнению с августом этого года электрокары подешевели на $1529.

Доступность электромобилей все еще значительно меньше моделей с ДВС. Покупателям электрических моделей в среднем приходится ждать около 97 дней, когда их авто доставят. У бензиновых и дизельных авто этот показатель составляет от 52 до 58 дней.

Тем не менее эксперты считают, что в ближайших год ситуация сможет значительно улучшиться. Многие производители готовят новые электромобили, которые позволят удовлетворить повышенный спрос.

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Заряжать электромобили дороже, чем заправлять автомобили с ДВС — исследование

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