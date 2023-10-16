Итальянцы готовят роскошный электрический минивэн с большим запасом хода (фото)

Новый электрический минивэн будет ориентирован на рынок Китая и может поступить в продажу в 2027 году. Новинка получит запас хода около 600 км на одном заряде.

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Итальянский бренд Alfa Romeo разрабатывает полностью электрический минивэн. Новинка может получить роскошный интерьер и большой запас хода. Об этом сообщили на сайте Autocar.

Руководитель отдела дизайна Alfa Romeo Алехандро Месонеро-Романос заявил, что бренд рассматривает возможность производства электрического минивэна. Он может быть вдохновлен моделью Autotutto, которая выпускалась с 1954 до 1983 года.

Alfa Romeo Autotutto Фото: Wikipedia

Минивэны снова становятся популярными. Поэтому многие автопроизводители создают такие модели.

Ожидается, что преемник Alfa Romeo Autotutto может быть построен на платформе STLA Large от Stellantis. Он получит роскошный интерьер с дорогими материалами.

Вероятнее всего, семейная модель будет ориентирована на рынок Китая. Там подобные модели пользуются большим спросом.

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Платформа STLA Large поддерживает несколько электромотором суммарной мощностью до 1000 л.с. Новинка может получить несколько модификаций с максимальным запасом хода около 600 км на одном заряде.

Ранее Фокус рассказал, что в интернет попали изображения нового компактного кроссовера Alfa Romeo.

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