Прозрачный кузов и автопилот: рассекречен первый автомобиль Panasonic (фото)

Автомобиль Panasonic — это беспилотная стеклянная капсула на колесах с электромотором. Внутри установлены дисплеи, реагирующие на голос и жесты.

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Опубликованы первые изображения Panasonic Mobile Living Room. Первый автомобиль от японской корпорации продемонстрируют в конце октября в Токио на выставке Japan Mobility Show. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Авто являет собой стеклянный "аквариум" на колесах Фото: Panasonic

Оригинальный автомобиль Panasonic – прототип городского транспортного средства 2035 года. В названии Mobile Living Room ("мобильная гостиная") кроется его суть. Это своего рода комната на колесах со стеклянными стенами, напоминающая аквариум.

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Внутри установили Г-образный диван и прозрачные дисплеи. Они не сенсорные, но мультимедийная система способна распознавать голос и жесты.

Руль и педали в салоне Panasonic Mobile Living Room отсутствуют, ведь он будет передвигаться исключительно на автопилоте. Его сенсоры способны распознавать другие автомобили, а также пешеходов и велосипедистов.

Дисплеи в салоне реагируют на жесты Фото: Panasonic

Характеристики Panasonic Mobile Living Room пока не раскрывают. Известно, что он будет электрическим и не очень быстрым, ведь не рассчитан на эксплуатацию за городом.

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