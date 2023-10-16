Прозорий кузов і автопілот: розсекречено перший автомобіль Panasonic (фото)

Автомобіль Panasonic — це безпілотна скляна капсула на колесах з електромотором. Усередині встановлено дисплеї, що реагують на голос і жести.

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Опубліковано перші зображення Panasonic Mobile Living Room. Перший автомобіль від японської корпорації продемонструють наприкінці жовтня в Токіо на виставці Japan Mobility Show. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Авто являє собою скляний "акваріум" на колесах Фото: Panasonic

Оригінальний автомобіль Panasonic — прототип міського транспортного засобу 2035 року. У назві Mobile Living Room ("мобільна вітальня") криється його суть. Це свого роду кімната на колесах зі скляними стінами, що нагадує акваріум.

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Всередині встановили Г-подібний диван і прозорі дисплеї. Вони не сенсорні, але мультимедійна система здатна розпізнавати голос і жести.

Кермо і педалі в салоні Panasonic Mobile Living Room відсутні, адже він пересуватиметься виключно на автопілоті. Його сенсори здатні розпізнавати інші автомобілі, а також пішоходів і велосипедистів.

Дисплеї в салоні реагують на жести Фото: Panasonic

Характеристики Panasonic Mobile Living Room поки що не розкривають. Відомо, що він буде електричним і не дуже швидким, адже не розрахований на експлуатацію за містом.

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