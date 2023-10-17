В заброшенном сарае нашли раритетный Ford Mustang 60-х: он 40 лет стоял на месте (фото)
Ford Mustang сохранил все внешние детали, а также оригинальные двигатель и трансмиссию. Автомобиль имеет пробег 151 947 км и нуждается в ремонте.
В США на продажу выставили спорткар Ford Mustang 1966 года выпуска. Раритетный автомобиль провел в заброшенном сарае около 40 лет. Подробности об авто сообщили в объявлении на eBay.
Кузов этого Ford Mustang окрашен в красный цвет. Он имеет не самое лучшее состояние, но сохранил все внешние детали, включая бампера и оптику.
Днище спорткара пострадало от коррозии. Тем не менее шасси автомобиля все еще можно восстановить.
В интерьере установлены все заводские сиденья с кожаной отделкой. Также сохранились дверные панели и приборная панель.
Под капотом установлен 4,7-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 228 л.с. и 414 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 3-ступенчатой механической коробкой переключения передач.
У двигателя отсутствует воздушный фильтр. Запустить его можно только вручную. Автомобиль проехал 151 947 км с момента покупки.Важно
Торги за этот Ford Mustang заканчиваются уже 18 октября. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 2200 долларов.
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