В заброшенном сарае нашли раритетный Ford Mustang 60-х: он 40 лет стоял на месте (фото)

Ford Mustang сохранил все внешние детали, а также оригинальные двигатель и трансмиссию. Автомобиль имеет пробег 151 947 км и нуждается в ремонте.

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В США на продажу выставили спорткар Ford Mustang 1966 года выпуска. Раритетный автомобиль провел в заброшенном сарае около 40 лет. Подробности об авто сообщили в объявлении на eBay.

Кузов этого Ford Mustang окрашен в красный цвет. Он имеет не самое лучшее состояние, но сохранил все внешние детали, включая бампера и оптику.

Кузов спорткара получил несколько повреждений Фото: ebay.com

Днище спорткара пострадало от коррозии. Тем не менее шасси автомобиля все еще можно восстановить.

Днище авто пострадало от коррозии Фото: ebay.com

В интерьере установлены все заводские сиденья с кожаной отделкой. Также сохранились дверные панели и приборная панель.

В интерьере установлены все заводские сиденья Фото: ebay.com

Под капотом установлен 4,7-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 228 л.с. и 414 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 3-ступенчатой механической коробкой переключения передач.

У двигателя отсутствует воздушный фильтр. Запустить его можно только вручную. Автомобиль проехал 151 947 км с момента покупки.

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Торги за этот Ford Mustang заканчиваются уже 18 октября. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 2200 долларов.

Ранее Фокус рассказал, что в американском городе Венделла находится одна из крупнейших автосвалок в мире — L&L Classic Auto.