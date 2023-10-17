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Возвращение легенды: итальянцы возродили знаменитый спорткар Audi 70-х (фото)

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Фото: Italdesign | Italdesign Asso di Picche In Movimento вдохновлен концепт-каром Audi из 70-х

Italdesign Asso di Picche In Movimento во многом повторяет оригинальный концепт-кар Audi 1973 года. Купе имеет клиновидный силуэт и футуристичный интерьер.

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Итальянская студия дизайна Italdesign показала современную версию концепт-кара Audi Asso di Picche 1973 года. Новинка сохранила узнаваемость, но сильно преобразилась внешне. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Оригинальный Audi Asso di Picche был представлен в 1973 году. Это футуристичный концепт-кар с клиновидным силуэтом на базе модели Audi 80. Позже на его основе был создан хэтчбек Volkswagen Scirocco первого поколения.

Italdesign Asso di Picche In Movimento Fullscreen
Italdesign Asso di Picche In Movimento создан в честь юбилея оригинального концепт-кара
Фото: Italdesign

Italdesign Asso di Picche In Movimento имеет похожий на оригинальный концепт-кар силуэт, но с более гладкими линиями кузова. Также он отличается современной оптикой и новыми колесными дисками.

Italdesign Asso di Picche In Movimento Fullscreen
Задняя оптика состоит из нескольких элементов
Фото: Italdesign

Новый проект создан в честь 50-летия оригинального концепт-кара. Именно поэтому новая модель во многом похожа на Audi Asso di Picche.

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В интерьере установлен необычный плоский руль и прозрачная панель приборов. Всего в салоне предусмотрены четыре посадочных места, а сиденья заднего ряда можно спрятать.

Italdesign Asso di Picche In Movimento Fullscreen
В интерьере установлен необычный руль
Фото: Italdesign

Пока Italdesign Asso di Picche In Movimento существует только в цифровом виде. Тем не менее итальянская студия дизайна собирается создать и физическую версию концепт-кара.

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