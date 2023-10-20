Старший брат CR-V: новую Honda Passport 2025 рассекретили до премьеры (фото)

Honda Passport следующего поколения сильно изменится в сравнении с текущей моделью. Кроссовер получит измененный интерьер и новые технологии.

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Кроссовер Honda Passport следующего поколения впервые заметили во время тестов на дорогах. Новинка получит измененный дизайн и полностью измененный интерьер. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Прототип Honda Passport 2025 модельного года покрыт камуфляжем. Тем не менее некоторые элементы дизайна можно разглядеть.

Спереди появятся прямоугольные фары. Между ними расположена увеличенная решетка радиатора.

Спереди установлены прямоугольные фары Фото: Motor1.com

Также был немного изменен силуэт кроссовера. Средняя стойка теперь расположена почти полностью вертикально.

Сзади установят горизонтальные фонари прямоугольной формы. Сверху разместили массивный спойлер.

Кроссовер получит горизонтальные фонари Фото: Motor1.com

В интерьере появится новый дисплей информационно-развлекательной системы. Помимо этого кроссовер получит цифровую панель приборов.

Ожидается, что новая Honda Passport может получить гибридную силовую установку. Ее мощность составит около 300 л.с.

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Премьера новинки ожидается в начале 2024 года. В этом же году модель поступит в продажу.

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