Старший брат CR-V: нову Honda Passport 2025 розсекретили до прем'єри (фото)

Honda Passport наступного покоління сильно зміниться порівняно з поточною моделлю. Кросовер отримає змінений інтер'єр і нові технології.

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Кросовер Honda Passport наступного покоління вперше помітили під час тестів на дорогах. Новинка отримає змінений дизайн і повністю змінений інтер'єр. Про це розповіли на сайті Motor1.

Прототип Honda Passport 2025 модельного року покритий камуфляжем. Проте деякі елементи дизайну можна розгледіти.

Спереду з'являться прямокутні фари. Між ними розташована збільшена решітка радіатора.

Спереду встановлені прямокутні фари Фото: Motor1.com

Також було трохи змінено силует кросовера. Середня стійка тепер розташована майже повністю вертикально.

Ззаду встановлять горизонтальні ліхтарі прямокутної форми. Зверху розмістили масивний спойлер.

Кросовер отримає горизонтальні ліхтарі Фото: Motor1.com

В інтер'єрі з'явиться новий дисплей інформаційно-розважальної системи. Крім цього кросовер отримає цифрову панель приладів.

Очікується, що нова Honda Passport може отримати гібридну силову установку. Її потужність становитиме близько 300 к.с.

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Прем'єра новинки очікується на початку 2024 року. Цього ж року нова модель надійде в продаж у США.

Раніше Фокус повідомляв, що на український ринок виходить кросовер Honda ZR-V.