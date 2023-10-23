Новый Land Rover Discovery 2025 станет электромобилем: первые подробности и фото

Бренд Land Rover Discovery будет состоять из нескольких кроссоверов и внедорожников на электротяге. Новые модели будут основаны на платформе EMA.

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Кроссовер Land Rover Discovery впервые станет электромобилем. Модель планируют превратить в отдельный бренд, состоящий из нескольких автомобилей. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Land Rover Discovery пятого поколения выпускается с 2017 года. Уже сейчас разрабатывается преемник кроссовера, который обещает произвести революцию на рынке.

Генеральный директор JLR Адриан Марделл заявил, что Discovery сильно уступает по продажам более крупным внедорожникам Land Rover. Именно поэтому новое поколение кроссовера будет сильно отличаться от текущей модели.

Бренд Discovery будет сочетать в себе "роскошь и универсальность". Марделл отметил, что в модельный ряд войдет несколько автомобилей, которые рассчитаны на семейную аудиторию.

Новый Land Rover Discovery перейдет на электротягу Фото: Autocar

Первыми моделями нового бренда станут флагманский Discovery и компактный электрокроссовер Defender Sport. Они будут основаны на платформе EMA, разработанной для электромобилей.

Всего JLR планирует продавать к 2027 году шесть кроссоверов и внедорожников. Новый Land Rover Discovery может дебютировать уже в конце 2024 года.

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По слухам, следующее поколение Land Rover Discovery будет выполнено в новом фирменном стиле бренда. Новинка получит передовые технологии и богатое оснащение, при этом сохранив свои возможности на бездорожье.

Вероятнее всего, на выбор предложат несколько электрических силовых установок. Запас хода составит свыше 400 км на одном заряде.

Ранее Фокус сообщал, что компания Arksen Overland доработала раритетный внедорожник Land Rover Defender.