Альтернатива кроссоверам: новый Kia Carnival полностью рассекретили до премьеры (фото)

Kia Carnival 2025 модельного года получит измененный дизайн экстерьера в новом фирменном стиле бренда. Минивэн оснастят гибридной 227-сильной установкой.

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В Южной Корее впервые заметили обновленный минивэн Kia Carnival 2025 модельного года. Новинка получил измененный дизайн экстерьера и богатое оснащение. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Kia Carnival четвертого поколения выпускается с 2020 года. Теперь модель обновится для конкуренции с другими семейными авто.

Обновленный минивэн заметили в Южной Корее во время съемок рекламных материалов. Автомобиль был без камуфляжа, благодаря чему дизайн экстерьера больше не является загадкой.

Спереди появятся новые Г-образные фары с тонкими светодиодными полосами в стиле кроссовера Kia Sorento. Между ними расположена широкая решетка радиатора.

Задние фонари объединены в один блок. Они состоят из нескольких элементов и обещают быть эффективнее текущей модели.

Задние фонари объединены в один блок Фото: instagram.com/motorsjason

Также минивэн получил новые необычные колесные диски. На выбор предложат несколько вариантов их оформления.

Kia Carnival 2025 отличается новыми колесными дисками Фото: instagram.com/motorsjason

В интерьере ожидается несколько существенных изменений. Внутри появятся два 12-дюймовых дисплея и новый проекционный экран. В список оснащения войдут технология распознавания отпечатков пальцев и массажные сиденья.

По слухам, Kia Carnival 2025 модельного года получит гибридную установку с 1,6-литровым турбированным двигателем и электромотором суммарной мощностью 227 л.с. и 350 Нм крутящего момента.

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Обновленный минивэн представят уже в 2024 году. Стоимость и характеристики новинки пока неизвестны.

Ранее Фокус писал, что Kia готовит компактный электрокроссовер EV2.