Альтернатива кросоверам: новий Kia Carnival повністю розсекретили до прем'єри (фото)

Kia Carnival 2025 модельного року отримає змінений дизайн екстер'єру в новому фірмовому стилі бренду. Мінівен оснастять гібридною 227-сильною установкою.

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У Південній Кореї вперше помітили оновлений мінівен Kia Carnival 2025 модельного року. Новинка отримала змінений дизайн екстер'єру і багате оснащення. Про це розповіли на сайті Motor1.

Kia Carnival четвертого покоління випускається з 2020 року. Тепер модель оновиться для конкуренції з іншими сімейними авто.

Оновлений мінівен помітили в Південній Кореї під час зйомок рекламних матеріалів. Автомобіль був без камуфляжу, завдяки чому дизайн екстер'єру більше не є загадкою.

Спереду з'являться нові Г-подібні фари з тонкими світлодіодними смугами в стилі кросовера Kia Sorento. Між ними розташована широка решітка радіатора.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок. Вони складаються з декількох елементів і обіцяють бути ефективнішими за поточну модель.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок Фото: instagram.com/motorsjason

Також мінівен отримав нові незвичайні колісні диски. На вибір запропонують кілька варіантів їхнього оформлення.

Kia Carnival 2025 вирізняється новими колісними дисками Фото: instagram.com/motorsjason

В інтер'єрі очікується кілька суттєвих змін. Усередині з'являться два 12-дюймових дисплеї та новий проєкційний екран. До списку оснащення увійдуть технологія розпізнавання відбитків пальців і масажні сидіння.

З чуток, Kia Carnival 2025 модельного року отримає гібридну установку з 1,6-літровим турбованим двигуном і електромотором сумарною потужністю 227 к.с. і 350 Нм крутного моменту.

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Оновлений мінівен представлять вже у 2024 році. Вартість і характеристики новинки поки що невідомі.

Раніше Фокус писав, що Kia готує компактний електрокросовер EV2.