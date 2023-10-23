Mitsubishi готовит сверхмощный грузовик с футуристичным дизайном (фото)

Новое поколение Mitsubishi Fuso Super Great будет сильно отличаться от предшественника. Грузовик получит стильный дизайн и современные системы помощи водителю.

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Компания Mitsubishi Fuso Truck готовит новое поколение тяжелого грузовика Super Great. Концепт-кар покажут на Японской выставке мобильности 2023 года. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Новый Mitsubishi Fuso Super Great будет сильно отличаться от текущего грузовика, который выпускается с 2017 года. Новинка отличается футуристичным дизайном.

На первом тизере показаны узкие передние фары и широкая решетка радиатора. Кабина тягача станет более обтекаемой, что позволит повысить его эффективность.

Спереди появятся узкие передние фары Фото: Mitsubishi

Ожидается, что следующее поколение Mitsubishi Fuso Super Great получит передовые системы помощи водителю. Среди них ассистент удержания в полосе движения и адаптивный круиз-контроль.

Текущее поколение грузовика предлагается с 7,7-литровым двигателем 6S10 мощностью 381 л.с. или с 10,7-литровым двигателем 6R20 мощностью 460 л.с. Они оснащены турбокомпрессорами и промежуточными охладителями.

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Напомним, что Mitsubishi Fuso Truck объединится с компанией Toyota Hino Motors. Сделка будет завершена к концу 2024 года.

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