Ferrari готовит свой первый электрический суперкар: первые подробности и фото

Ferrari готовит целую линейку полностью электрических спортивных моделей. Первый электромобиль бренда получит мощную силовую установку и генератор звука.

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Итальянский бренд Ferrari разрабатывает свой первый полностью электрический суперкар. Его планируют запустить в производство уже в 2025 году. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Новый главный исполнительный директор Ferrari Бенедетто Винья подтвердил, что бренд сосредоточен на ускоренной электрификации своего модельного ряда. В ближайшие годы появится множество спортивных электромобилей.

Во время разработки электрокаров Ferrari моделирует поведение автомобилей в большом количестве различных сценариев. Такой подход используют производители смартфонов и компьютеров. Это позволит ускорить этап отладки электронной системы.

Винья отметил, что первый электромобиль Ferrari дебютирует в запланированные сроки. Также бренд будет развивать электрическую инфраструктуру для своих авто.

Первый электромобиль Ferrari планируют выпустить в 2025 году Фото: carscoops.com

Несмотря на то, что новая модель лишится ДВС, главный исполнительный директор заявил, что суперкар сохранит "дух Ferrari". Он уже испытал прототип новинки и подчеркнул, что он ему понравился.

Ожидается, что суперкар может получить два или три электромотора суммарной мощностью до 1000 л.с. Новинка сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч быстрее, чем многие модели с ДВС.

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Чтобы фанатам Ferrari было проще перейти на электромобили, в компании будут устанавливать на новые модели звуковые генераторы. Они будут имитировать работу двигателей V12 или V8 в зависимости от настроек.

Ранее Фокус рассказал, что суперкар Ferrari 812 Superfast получил оригинальную модификацию от тюнинг-ателье Mansory.