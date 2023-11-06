Ferrari готовит свой первый электрический суперкар: первые подробности и фото
Ferrari готовит целую линейку полностью электрических спортивных моделей. Первый электромобиль бренда получит мощную силовую установку и генератор звука.
Итальянский бренд Ferrari разрабатывает свой первый полностью электрический суперкар. Его планируют запустить в производство уже в 2025 году. Об этом сообщили на сайте Carscoops.
Новый главный исполнительный директор Ferrari Бенедетто Винья подтвердил, что бренд сосредоточен на ускоренной электрификации своего модельного ряда. В ближайшие годы появится множество спортивных электромобилей.
Во время разработки электрокаров Ferrari моделирует поведение автомобилей в большом количестве различных сценариев. Такой подход используют производители смартфонов и компьютеров. Это позволит ускорить этап отладки электронной системы.
Винья отметил, что первый электромобиль Ferrari дебютирует в запланированные сроки. Также бренд будет развивать электрическую инфраструктуру для своих авто.
Несмотря на то, что новая модель лишится ДВС, главный исполнительный директор заявил, что суперкар сохранит "дух Ferrari". Он уже испытал прототип новинки и подчеркнул, что он ему понравился.
Ожидается, что суперкар может получить два или три электромотора суммарной мощностью до 1000 л.с. Новинка сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч быстрее, чем многие модели с ДВС.Важно
Чтобы фанатам Ferrari было проще перейти на электромобили, в компании будут устанавливать на новые модели звуковые генераторы. Они будут имитировать работу двигателей V12 или V8 в зависимости от настроек.
Ранее Фокус рассказал, что суперкар Ferrari 812 Superfast получил оригинальную модификацию от тюнинг-ателье Mansory.