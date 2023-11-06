Ferrari готує свій перший електричний суперкар: перші подробиці та фото

Ferrari готує цілу лінійку повністю електричних спортивних моделей. Перший електромобіль бренду отримає потужну силову установку і генератор звуку.

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Італійський бренд Ferrari розробляє свій перший повністю електричний суперкар. Його планують запустити у виробництво вже у 2025 році. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Новий головний виконавчий директор Ferrari Бенедетто Вінья підтвердив, що бренд зосереджений на прискореній електрифікації свого модельного ряду. У найближчі роки з'явиться безліч спортивних електромобілів.

Під час розробки електрокарів Ferrari моделює поведінку автомобілів у великій кількості різних сценаріїв. Такий підхід використовують виробники смартфонів і комп'ютерів. Це дасть змогу прискорити етап налагодження електронної системи.

Вінья зазначив, що перший електромобіль Ferrari дебютує в заплановані терміни. Також бренд розвиватиме електричну інфраструктуру для своїх авто.

Перший електромобіль Ferrari планують випустити у 2025 році Фото: carscoops.com

Попри те, що нова модель позбудеться ДВЗ, головний виконавчий директор заявив, що суперкар збереже "дух Ferrari". Він уже випробував прототип новинки та наголосив, що він йому сподобався.

Очікується, що суперкар може отримати два або три електромотори сумарною потужністю до 1 000 к.с. Новинка зможе розганятися від 0 до 100 км/год швидше, ніж більшість моделей із ДВЗ.

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Щоб фанатам Ferrari було простіше перейти на електромобілі, у компанії встановлюватимуть на нові моделі звукові генератори. Вони імітуватимуть роботу двигунів V12 або V8 залежно від налаштувань.

Раніше Фокус розповів, що суперкар Ferrari 812 Superfast отримав оригінальну модифікацію від тюнінг-ательє Mansory.