Citroen представил городской электрокар для молодежи за $10,5 тысячи (фото)

Citroen My Ami Pop имеет несколько визуальных отличий от стандартного электромобиля. Это более яркая версия модели с новыми декоративными элементами.

Related video

Компактный электромобиль Citroen Ami получил яркую модификацию My Ami Pop. Она отличается уникальным оформлением экстерьера. Об этом сообщили на сайте Stellantis.

Citroen My Ami Pop предлагает черную окантовку фар и пластиковые вставки на бамперах. На боковых дверях появилась оранжево-желтая графика.

На кузове есть декоративная графика Фото: Citroen

Габариты Citroen My Ami Pop:

длина — 2410 мм;

ширина — 1390 мм;

высота — 1520 мм;

масса — 485 кг.

Новинка получила новый переключатель режимов движения. Он имеет более эргономичный дизайн. Также в интерьере появился крючок для сумок желтого цвета.

Внутри можно найти дверные сетки и блок подключения Dat@mi. Он позволяет превратить смартфон водителя в информационно-развлекательную систему. В ней будут отображаться данные навигационной системы, запас хода и другие показатели.

В интерьере появился яркий крючок для сумок Фото: Citroen

Citroen My Ami Pop оснащен электромотором мощностью 8 л.с. Максимальная скорость составляет 45 км/ч.

Силовую установку питает аккумуляторная батарея емкостью 5,5 кВт∙час. Запас хода составляет 75 км, а полная зарядка от сети на 220 В занимает всего четыре часа.

Важно

Смешение стилей: тест-драйв нового Citroen C4 X

Новый Citroen My Ami Pop уже доступен для покупки в Великобритании. Стоимость модели начинается с 8495 фунтов стерлингов (10 453 доллара). Поставки клиентам начнутся в первом квартале 2024 года.

Ранее Фокус рассказал, что в Европе вскоре стартуют продажи электрокара Leapmotor T3.

Также мы писали про новый дешевый электрокар Tesla.