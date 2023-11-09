В Украине заметили культовый американский спорткар с огромным мотором (видео)

Dodge SRT Viper оснащен 8,4-литровым V10 мощностью 640 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и развить 332 км/ч.

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В Киеве засветился знаменитый Dodge Viper третьего поколения. Такой спорткар – один-единственный в Украине. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Этот Dodge SRT Viper 2016 года (именно такое полное название модели третьей генерации) привезли в Украину в начале нынешнего года из США. Модель не выпускают уже шесть лет и она является настоящим раритетом.

Дело в том, что с 2013 по 2017 годы выпущено всего 2427 купе Dodge SRT Viper. Спрос на модель оказался ниже, чем ожидалось, и это стало одной из причиной отказа от нее.

Dodge Viper 2016 года оснащен огромным 8,4-литровым V10, развивающим 640 л. с. и 815 Н∙м. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с, а максимальная скорость составляет 332 км/ч.

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С момента своего появления в 1992 году Dodge Viper считался экстремальным автомобилем для умелых водителей, а потому не оснащался электронными "помощниками". Впрочем, у модели третьего поколения все же появились системы стабилизации и контроля сцепления.

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