Названы самые экономные доступные новые автомобили в Европе (фото)

Эксперты выделили шесть автомобилей с ДВС и четыре электромобиля с самыми экономными силовыми установками. Эти модели позволят сэкономить много средств на поездках.

Related video

Расход топлива авто для некоторых водителей является одним из решающих факторов при выборе новой модели. Эксперты назвали самые экономные современные бюджетные автомобили. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Благодаря низкому расходу топлива автомобилисты могут сэкономить много средств на поездках. В сегменте бюджетных моделей это очень важный показатель, поэтому автопроизводители оснащают такие авто маломощными, но экономными двигателями.

Важно

Эксперты назвали лучшие подержанные модели Mercedes в возрасте до 8 лет (фото)

В рейтинг вошли шесть новых автомобилей, которые можно купить в Европе менее чем за 20 000 евро (21 380 долларов). Также эксперты выделили несколько экономных электрокаров.

Renault Clio оказался самым экономным бюджетным авто в Европе Фото: Renault

ТОП-6 самых экономных бюджетных автомобилей в Европе:

Renault Clio — 4,1 л/100 км. Citroën C3 — 4,5 л/100 км. Fiat 500 — 4,6 л/100 км. Toyota Aygo X — 4,8 л/100 км. Fiat Panda — 4,8 л/100 км. Mazda 2 — 4,8 л/100 км.

Renault Clio с 1,5-литровым турбодизелем dCi 100 мощностью 100 л.с. и 260 Нм крутящего момента расходует всего 4,1 литра топлива на 100 км. Его полный запас хода составляет 951 км.

Fiat 500e имеет самое низкое энергопотребление среди электромобилей Фото: Stellantis

ТОП-4 самых экономных электромобилей в Европе:

Fiat 500e — 13,0 кВт⋅час/100 км. Dacia Spring – 13,9 кВт⋅час/100 км. Smart Fortwo EQ — 15,7 кВт⋅час/100 км. Renault Twingo — 16,0 кВт⋅час/100 км.

Стоимость Fiat 500e в Европе немного превышает 20 000 евро. Тем не менее различные льготы позволяют вложиться в этот бюджет.

Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали лучшие гибридные автомобили, которые можно купить в 2023 году.