Названо найекономніші доступні нові автомобілі в Європі (фото)

Експерти виокремили шість автомобілів із ДВЗ і чотири електромобілі з найекономнішими силовими установками. Ці моделі дадуть змогу заощадити багато коштів на поїздках.

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Витрата пального авто для деяких водіїв є одним із вирішальних чинників під час вибору нової моделі. Експерти назвали найекономніші сучасні бюджетні автомобілі. Про це повідомили на сайті Motor1.

Завдяки низькій витраті палива автомобілісти можуть заощадити багато коштів на поїздках. У сегменті бюджетних моделей це дуже важливий показник, тому автовиробники оснащують такі авто малопотужними, але економними двигунами.

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До рейтингу увійшли шість нових автомобілів, які можна купити в Європі менш ніж за 20 000 євро (21 380 доларів). Також експерти виділили кілька економних електрокарів.

Renault Clio виявився найекономнішим бюджетним авто в Європі Фото: Renault

Топ 6 найекономніших бюджетних автомобілів у Європі:

Renault Clio — 4,1 л/100 км. Citroën C3 — 4,5 л/100 км. Fiat 500 — 4,6 л/100 км. Toyota Aygo X — 4,8 л/100 км. Fiat Panda — 4,8 л/100 км. Mazda 2 — 4,8 л/100 км.

Renault Clio з 1,5-літровим турбодизелем dCi 100 потужністю 100 к. с. і 260 Нм крутного моменту витрачає лише 4,1 літра пального на 100 км. Його повний запас ходу становить 951 км.

Fiat 500e має найнижче енергоспоживання серед електромобілів Фото: Stellantis

Топ 4 найекономніших електромобілів у Європі:

Fiat 500e — 13,0 кВт⋅год/100 км. Dacia Spring — 13,9 кВт⋅год/100 км. Smart Fortwo EQ — 15,7 кВт⋅год/100 км. Renault Twingo — 16,0 кВт⋅год/100 км.

Вартість Fiat 500e в Європі трохи перевищує 20 000 євро. Проте різні пільги дають змогу вкластися в цей бюджет.

Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали найкращі гібридні автомобілі, які можна купити у 2023 році.