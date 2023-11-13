В Китае представили стильный семейный электромобиль с запасом хода 605 км (фото)

SAIC Maxus Mifa 7 является роскошным электрическим минивэном с электромотором мощностью до 245 сил. Новинка поступит в продажу по цене от 36 100 долларов.

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Линейку Maxus от SAIC Motor пополнил роскошный электрический минивэн Mifa 7. Новинка отличается стильным дизайном большим запасом хода. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Спереди SAIC Maxus Mifa 7 расположена Т-образная оптика с вертикальными фарами и светодиодной полосой. На бампере размещен широкий воздухозаборник.

Задняя оптика объединена в один блок. Также минивэн получил скрытые боковые дверные ручки.

Задние фонари объединены в один блок Фото: Xchuxing

Габариты SAIC Maxus Mifa 7:

длина — 4907 мм;

ширина — 1885 мм;

высота — 1756 мм;

колесная база — 2975 мм.

Минивэн станет доступен в версиях на 6 или 7 посадочных мест. Первая модификация имеет компоновку сидений 2+1+3, а вторая — 2+2+3.

В интерьере установлена комбинация из трех 12,3-дюймовых дисплеев. В список оснащения входят современные системы безопасности и мощная аудиосистема.

В интерьере установлены три больших дисплея Фото: Xchuxing

SAIC Maxus Mifa 7 оснащен электромотором максимальной мощностью до 245 л.с. Он доступен в паре с аккумуляторной батареей емкостью 64, 77 или 90 кВт⋅ч на выбор. Запас хода составляет 527 км и 605 км соответственно.

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Старт продаж минивэна в Китае запланирован на 17 ноября. Стоимость новинки составит от 259 800 до 299 800 юаней (от 36 100 до 41 700 долларов).

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