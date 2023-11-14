Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Бюджетная капсула времени: обнаружена 28-летняя Honda Civic в идеальном состоянии (видео)

Honda, Honda Civic, Седан, Авто, Автомобили, Капсула времени, Блогеры, Видео, Фото
Фото: Скриншот | Седан Honda Civic окрашен в редкий синий жемчужный цвет

Седан принадлежал 80-летней женщине, которая вовремя обслуживала автомобиль. Пробег авто составляет всего 159 325 км, а многие оригинальные запчасти остались на месте.

Related video

В Канаде нашли подержанную Honda Civic 1995 года выпуска в кузове седан в идеальном состоянии. Блогеры выкупили автомобиль всего за 2500 долларов. Об этом рассказали на сайте HotCars.

Блогеры Питер и Дэйв с YouTube-канала Speed ​​Academy искали седан Honda Civic 1990-х годов без модификаций восемь месяцев. К счастью, им удалось найти идеальный экземпляр.

Автомобиль принадлежал 80-летней женщине, которая решила расстаться со своей Honda Civic. При осмотре были обнаружены лишь незначительные проблемы, включая несколько подкрасов кузова.

Седан Honda Civic Fullscreen
На кузове есть всего несколько царапин
Фото: Скриншот

Седан окрашен в редкий синий жемчужный цвет, который был доступен только для модели 1995 года. Поэтому в случае повреждения кузова будет сложно подобрать подходящий оттенок.

За 28 лет седан проехал всего 159 325 км. Автомобиль имеет отличное состояние и вовремя обслуживался.

Седан Honda Civic Fullscreen
Интерьер также в отличном состоянии
Фото: Скриншот

Блогеры не нашли никаких следов ржавчины и серьезных повреждений. Даже многие детали моторного отсека имеют первозданный вид.

Важно
Бюджетная капсула времени: обнаружен 23-летний американский седан без пробега (фото)
Бюджетная капсула времени: обнаружен 23-летний американский седан без пробега (фото)

Под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 102 л.с. и 133 Нм крутящего момента. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Ранее Фокус сообщал, что в США найден идеально сохраненный Cadillac Escalade 2011 года.