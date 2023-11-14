В знаменитых американских автогонках впервые примут участие электрокроссоверы (фото)

В NASCAR впервые может появиться серия, посвященная электромобилям. Такие болиды уже разрабатывают компании Toyota, Chevrolet и Ford.

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Знаменитые автомобильные гонки NASCAR ждут большие перемены. В соревнованиях впервые примут участие электрокроссоверы. Снимки опубликовал аккаунт NASCARonReddit в соцсети X (Twitter).

Прототип болида NASCAR нового поколения заметили в мастерской. Он получил кузов кроссовера и имеет электрическую силовую установку.

Прототип нового болида получил кузов кроссовера Фото: twitter.com/NASCARonReddit

Ожидается, что эти электрокроссоверы будут участвовать в серии NASCAR Cup. Свои болиды для этой категории подготовят Toyota, Chevrolet и Ford.

Главный операционный директор NASCAR Стив О'Доннелл подтвердил, что отдел исследований и разработок активно изучает внедрение электромобилей в соревнования. Он подчеркнул, что уже был создан рабочий прототип.

Первые испытания нового болида планируют провести в декабре на гоночной трассе Мартинсвилл. Если они пройдут успешно, публичный дебют прототипа может состояться уже в январе 2024 года.

Форма кузова кроссовера была выбрана не просто так. Это самый популярный тип автомобилей в наше время, а болиды NASCAR всегда стремились повторять внешний вид гражданских моделей.

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Помимо этого в NASCAR рассматривают возможность внедрения болидов на водородном топливе. Больше всего в этой области преуспела Toyota, которая активно разрабатывает такие модели.

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