Ускоренная электрификация: Volkswagen передаст 40 электромобилей Ватикану (фото)

Электромобили Volkswagen ID.3, ID.4 и ID.5 передадут Ватикану для сокращения выбросов углекислого газа. К 2030 году страна собирается отказаться от автомобилей с ДВС.

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Volkswagen передал Ватикану два электромобиля ID.3 в рамках проекта "Экологическая конверсия 2030". Всего производитель поставит государству 40 электрических авто. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Целью проекта "Экологическая конверсия 2030" является сокращение выбросов углекислого газа. Для этого к 2030 году все автомобили будут заменены на электромобили.

"Мы рады поддержать Ватикан в этом важном проекте", — сказал глава подразделения финансовых услуг Volkswagen Кристиан Дальхейм.

Во время встречи с Папой Римским Франциском представители Volkswagen передали Ватикану два электромобиля ID.3 Pro Performance. При этом производитель подарит и другие модели, включая ID.4 и ID.5.

Volkswagen также передаст Ватикану электромобили ID.4 и ID.5 Фото: Volkswagen

Поставки следующих 38 электрокаров Ватикану начнутся в начале 2024 года. Подробности этого соглашения не раскрываются.

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