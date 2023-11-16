Прискорена електрифікація: Volkswagen передасть 40 електромобілів Ватикану (фото)

Електромобілі Volkswagen ID.3, ID.4 та ID.5 передадуть Ватикану для скорочення викидів вуглекислого газу. До 2030 року країна має намір відмовитися від автомобілів із ДВЗ.

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Volkswagen передав Ватикану два електромобілі ID.3 у рамках проєкту "Екологічна конверсія 2030". Загалом виробник поставить державі 40 електричних авто. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Метою проєкту "Екологічна конверсія 2030" є скорочення викидів вуглекислого газу. Для цього до 2030 року всі автомобілі будуть замінені на електромобілі.

"Ми раді підтримати Ватикан у цьому важливому проєкті", — сказав глава підрозділу фінансових послуг Volkswagen Крістіан Дальхейм.

Під час зустрічі з Папою Римським Франциском представники Volkswagen передали Ватикану два електромобілі ID.3 Pro Performance. При цьому виробник подарує й інші моделі, включно з ID.4 та ID.5.

Volkswagen також передасть Ватикану електромобілі ID.4 та ID.5 Фото: Volkswagen

Поставки наступних 38 електрокарів Ватикану почнуться на початку 2024 року. Подробиці цієї угоди не розкриваються.

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