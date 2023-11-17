Пикап Ford установил новый мировой рекорд по езде на двух колесах (фото)

Каскадеру понадобилось несколько попыток, чтобы установить этот необычный рекорд. Водитель смог проехать на двух колесах пикапа через проем шириной всего 88 см.

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Пол Свифт за рулем пикапа Ford Ranger Raptor установил необычный мировой рекорд Гиннесса. Британский каскадер проехал на двух колесах через проем шириной всего 88 см. Видео опубликовали на YouTube-канале Guinness World Records.

Рекордный заезд был проведен в начале ноября в рамках Дня рекордов Гиннесса. Рекорд был определен путем измерения ширины промежутка между двумя препятствиями, которые пришлось преодолеть каскадеру.

Пол Свифт превзошел предыдущий рекорд всего на один сантиметр. Тем не менее для такого узкого проема это ощутимая разница.

Каскадер поделился, что ему удалось установить новый рекорд спустя несколько неудачных попыток. Помимо этого ему мешал неблагоприятный ветер.

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Ford Ranger Raptor оказался слишком тяжелым, поэтому рампу для подъема левой стороны авто пришлось укрепить. Высота подвески авто также затрудняла сохранение устойчивости, но прочная конструкция пикапа компенсировала это.

Ранее Фокус рассказал, что в Южной Африке установили необычный мировой рекорд Гиннесса с участием 796 внедорожников Suzuki Jimny.