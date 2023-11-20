Элегантный гигант: в Китае создали впечатляющий электрокроссовер с заводским ГБО (фото)

GAC ERA — огромный 5,4-метровый электрокроссовер с обтекаемым дизайном и трансформируемым салоном. Его запас хода составляет 800 км.

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На автосалоне в Гуанчжоу презентовали новый GAC ERA. Концепт-кар демонстрирует видение нового полноразмерного электрокроссовера. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Двери авто выполнены распашными Фото: GAC

Кроссовер GAC ERA крупнее Cadillac Escalade – 5413 мм в длину при колесной базе 3132 мм, а его клиренс достигает 244 мм. Его дизайн разрабатывали в Лос-Анджелесе и Милане. У авто высокий капот, тоненькие фары и обтекаемая зауженная задняя часть.

Задняя часть кроссовера заужена Фото: carscoops.com

Двери GAC ERA выполнены распашными, что облегчает посадку и высадку. В отделке использованы дерево, а также искусственные кожа и замша.

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Руль GAC ERA приплюснут, а на всю ширину передней панели растянут дисплей. Отдельный тачскрин заменяет клавиши климат-контроля.

На всю ширину передней части растянут дисплей Фото: GAC

Передние сиденья можно развернуть, а посреди салона раскладывается столик. Задний диван дополнен подушками и выдвижными подставками для отдыха ног.

Передние сиденья могут разворачиваться Фото: GAC

Электромобиль GAC ERA оснащен двумя моторами на задней оси общей мощностью 548 л. с. Вместо батареи у него водородные топливные ячейки, где вырабатывается электричество. Запаса водорода в баллонах хватает на 800 км пути.

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