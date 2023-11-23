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Авто

Раритеты на поляне: в лесу обнаружено огромное кладбище ретро-авто (видео)

кладбище авто, ретро авто старинные авто, заброшенные авто
Фото: скриншот / YouTube | Кладбище старинных авто нашли в лесу

Старинные авто стоят заброшенными в лесу не одно десятилетие. Среди них есть раритетные Mercedes-Benz, Renault и Panhard.

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Во Франции нашли огромное кладбище старинных автомобилей. Свыше 50 винтажных машин ржавеют под открытым небом на лесной поляне. Им посвятили видео на Youtube-канале Broken Window Theory.

Кладбище авто обнаружили случайно во время прогулки по лесу во французской глубинке. Судя по видео, машины стоят заброшенными давно. Стихийная свалка образовалась в 60-х или 70-х годах прошлого века.

кладбище авто, ретро авто старинные авто, заброшенные авто Fullscreen
Машины стоят заброшенными не одно десятилетие
кладбище авто, ретро авто старинные авто, заброшенные авто Fullscreen
Panhard Dyna Z
кладбище авто, ретро авто старинные авто, заброшенные авто Fullscreen
Mercedes-Benz W110 Finntail
кладбище авто, ретро авто старинные авто, заброшенные авто Fullscreen
Renault Estafette
кладбище авто, ретро авто старинные авто, заброшенные авто Fullscreen
Сквозь некоторые авто проросли растения
кладбище авто, ретро авто старинные авто, заброшенные авто
кладбище авто, ретро авто старинные авто, заброшенные авто
кладбище авто, ретро авто старинные авто, заброшенные авто
кладбище авто, ретро авто старинные авто, заброшенные авто
кладбище авто, ретро авто старинные авто, заброшенные авто

Автомобили покрыты слоем ржавчины, а сквозь их салоны уже проросли кусты. Большинство из них очень сложно восстановить до оригинального состояния.

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На свалке собраны модели разных классов 50-60-х годов и среди них есть настоящие раритеты вроде нескольких Panhard Dyna Z. Также идентифицированы роскошные Mercedes-Benz W110 Finntail, седаны Peugeot 403 и микроавтобусы Renault Estafette, один из которых даже переделан в дом на колесах.

Кроме того, на свалке присутствуют фургоны Mercedes, грузовая техника и даже старый бульдозер.

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