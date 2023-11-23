Раритеты на поляне: в лесу обнаружено огромное кладбище ретро-авто (видео)

Старинные авто стоят заброшенными в лесу не одно десятилетие. Среди них есть раритетные Mercedes-Benz, Renault и Panhard.

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Во Франции нашли огромное кладбище старинных автомобилей. Свыше 50 винтажных машин ржавеют под открытым небом на лесной поляне. Им посвятили видео на Youtube-канале Broken Window Theory.

Кладбище авто обнаружили случайно во время прогулки по лесу во французской глубинке. Судя по видео, машины стоят заброшенными давно. Стихийная свалка образовалась в 60-х или 70-х годах прошлого века.

Машины стоят заброшенными не одно десятилетие Panhard Dyna Z Mercedes-Benz W110 Finntail Renault Estafette Сквозь некоторые авто проросли растения

Автомобили покрыты слоем ржавчины, а сквозь их салоны уже проросли кусты. Большинство из них очень сложно восстановить до оригинального состояния.

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На свалке собраны модели разных классов 50-60-х годов и среди них есть настоящие раритеты вроде нескольких Panhard Dyna Z. Также идентифицированы роскошные Mercedes-Benz W110 Finntail, седаны Peugeot 403 и микроавтобусы Renault Estafette, один из которых даже переделан в дом на колесах.

Кроме того, на свалке присутствуют фургоны Mercedes, грузовая техника и даже старый бульдозер.

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