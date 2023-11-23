Раритети на галявині: у лісі виявлено величезне кладовище ретроавто (відео)

Старовинні авто стоять покинутими в лісі не одне десятиліття. Серед них є раритетні Mercedes-Benz, Renault і Panhard.

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У Франції знайшли величезне кладовище старовинних автомобілів. Понад 50 вінтажних машин іржавіють просто неба на лісовій галявині. Їм присвятили відео на Youtube-каналі Broken Window Theory.

Цвинтар авто виявили випадково під час прогулянки лісом у французькій глибинці. Судячи з відео, машини стоять занедбаними давно. Стихійне сміттєзвалище утворилося в 60-х або 70-х роках минулого століття.

Машини стоять покинутими не одне десятиліття Panhard Dyna Z Mercedes-Benz W110 Finntail Renault Estafette Крізь деякі авто проросли рослини

Автомобілі вкриті шаром іржі, а крізь їхні салони вже проросли кущі. Більшість із них дуже складно відновити до оригінального стану.

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На звалищі зібрані моделі різних класів 50-60-х років і серед них є справжні раритети на кшталт кількох Panhard Dyna Z. Також ідентифіковані розкішні Mercedes-Benz W110 Finntail, седани Peugeot 403 і мікроавтобуси Renault Estafette, один з яких навіть перероблений у будинок на колесах.

Крім того, на звалищі присутні фургони Mercedes, вантажна техніка і навіть старий бульдозер.

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