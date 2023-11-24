Hyundai показали премиальный кроссовер для серьезного бездорожья (фото)
Тюнинг Genesis GV70 улучшил проходимость кроссовера. Ему увеличили клиренс и добавили внедорожную резину.
Кроссовер Genesis GV70 получил новую версию Project Overland. Модель от премиум-подразделения Hyundai подготовили к серьезному бездорожью и презентуют на автошоу в Эссене. Об этом сообщается на сайте компании Delta 4X4.
Именно это немецкое ателье, которое специализируется на создании внедорожной техники, выполнило тюнинг Genesis GV70. Кроссовер Project Overland посвятили 40-летию Delta 4X4.Важно
Клиренс Genesis GV70 увеличен на 50 мм (до 235 мм) и появилась защита днища. Колесные арки расширены, чтобы вместить стальные 18-дюймовые диски Classic B Rugged с внедорожными шинами Continental ATR.
В передний бампер добавили светодиодные "противотуманки". Дополнительные светодиодные фары появились и на крыше, а еще там установлен багажник для различного снаряжения.
Кроссовер Genesis GV70 Project Overland оснащен 2,2-литровым турбодизелем мощностью 210 л. с. Он получил 8-ступенчатую автоматическую КПП и подключаемый полный привод. Разгон до 100 км/ч занимает около 8 с.
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