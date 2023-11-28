Новый Ford Mondeo 2023 получит сверхэкономичную версию: первые подробности и фото

Подзаряжаемый гибрид Ford Mondeo оснастят 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и электромотором. Седан сможет передвигаться на электротяге.

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Линейку Ford Mondeo 2023 пополнит новая гибридная модификация 1,5T FHEV. Седан официально презентуют в Китае 30 ноября, но первые его фото уже попали в интернет. Их опубликовали на сайте Autohome.

Седан получил 1,5-литровый двигатель и электромотор Фото: autohome.com.cn

Гибрид Ford Mondeo оснастят 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем на 190 л. с. и электромотором. Суммарная отдача силовой установки пока не раскрывается, как и показатели расхода топлива, но известно, что седан будет экономичнее чисто бензиновых модификаций.

На всю переднюю панель растянут дисплей Фото: autohome.com.cn

Кроме того, новый Ford Mondeo 1,5T FHEV сможет передвигаться в полностью электрическом режиме, ведь под полом багажника установлена аккумуляторная батарея.

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Визуально гибрид Ford Mondeo мало чем отличается от бензиновой версии. Его выдают разве что 19-дюймовые литые диски, покрытые черным лаком.

Сиденья обшиты кожей и алькантарой Фото: autohome.com.cn

В салоне на всю ширину передней панели растянут огромный дисплей. В исполнении ST сиденья обшиты кожей и алькантарой с красной прострочкой, а также оснащены электроприводом. Кроме того, сообщается, что новый Ford Mondeo 1,5T FHEV получит адаптивный круиз-контроль и парковочный автопилот.

Напомним, что нынешнее поколение Ford Mondeo презентовали в 2022 году. Седан пока продают только в Китае и на Ближнем Востоке.

К слову, недавно на украинском рынке появился гибридный кроссовер Ford Kuga.

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