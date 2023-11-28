Новий Ford Mondeo 2023 отримає надекономічну версію: перші подробиці та фото

Гібрид Ford Mondeo, що підзаряджається, оснастять 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном і електромотором. Седан зможе пересуватися на електротязі.

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Лінійку Ford Mondeo 2023 поповнить нова гібридна модифікація 1,5T FHEV. Седан офіційно презентують у Китаї 30 листопада, але перші його фото вже потрапили в інтернет. Їх опублікували на сайті Autohome.

Седан отримав 1,5-літровий двигун і електромотор Фото: autohome.com.cn

Гібрид Ford Mondeo оснастять 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном на 190 к. с. і електромотором. Сумарна віддача силової установки поки що не розкривається, як і показники витрати пального, але відомо, що седан буде економнішим за суто бензинові модифікації.

На всю передню панель розтягнутий дисплей Фото: autohome.com.cn

Крім того, новий Ford Mondeo 1,5T FHEV зможе пересуватися в повністю електричному режимі, адже під підлогою багажника встановлено акумуляторну батарею.

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Візуально гібрид Ford Mondeo мало чим відрізняється від бензинової версії. Його видають хіба що 19-дюймові литі диски, покриті чорним лаком.

Сидіння обшиті шкірою та алькантарою Фото: autohome.com.cn

У салоні на всю ширину передньої панелі розтягнуто величезний дисплей. У виконанні ST сидіння обшиті шкірою і алькантарою з червоною прострочкою, а також оснащені електроприводом. Крім того, повідомляється, що новий Ford Mondeo 1,5T FHEV отримає адаптивний круїз-контроль і паркувальний автопілот.

Нагадаємо, що нинішнє покоління Ford Mondeo презентували у 2022 році. Седан поки що продають тільки в Китаї та на Близькому Сході.

До слова, нещодавно на українському ринку з'явився гібридний кросовер Ford Kuga.

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