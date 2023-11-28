Toyota готовит недорогого конкурента Suzuki Jimny: первые подробности и фото

Daihatsu Taft получит внедорожную версию с полным приводом и увеличенным клиренсом. Новинку оснастят маломощными двигателями с низким расходом топлива.

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Кей-кар Daihatsu Taft получит новую внедорожную версию. Она будет конкурировать с популярным компактным внедорожником Suzuki Jimny. Об этом сообщили на сайте BestCarWeb.

Текущее поколение Daihatsu Taft выпускается с 2020 года. Это компактный городской автомобиль в стиле внедорожника.

В Daihatsu планируют создать полноценный внедорожник Taft в духе модели первого поколения. Она будет значительно выше стандартного авто и получит систему полного привода.

Габариты Daihatsu Taft:

длина — 3395 мм;

ширина — 1475 мм;

высота — 1630 мм;

колесная база — 2460 мм.

Новинка будет основана на платформе DNGA. Это модульная платформа, которую Daihatsu используют для большого количества компактных моделей.

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Известно, что дизайн внедорожника будет отличаться от стандартного Daihatsu Taft. Основными изменениями станут пластиковые накладки на кузове, другие бампера и решетка радиатора.

Внедорожник Daihatsu Taft будет меньше Suzuki Jimny Фото: BestCarWeb

Новинку предложат с 658-кубовыми двигателями мощностью от 52 до 64 л.с. Благодаря этому модель получит налоговые льготы в Японии.

Ранее Фокус рассказал, что обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser 70 получил версию с укороченной колесной базой.