Новейший флагманский суперкар Ferrari рассекретили задолго до премьеры (фото)

Ferrari F250 оснастят гибридной установкой мощностью свыше 1000 сил. Новинка получит продвинутую аэродинамику и сможет развивать скорость свыше 340 км/ч.

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Ferrari готовит преемника гибридного гиперкара LaFerrari. Новинка будет использовать гоночные технологии и получит силовую установку с двигателем V6. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Гиперкар имеет рабочее название F250. Тестовый прототип покрыт камуфляжем, но некоторые ключевые элементы дизайна можно разглядеть.

Дизайн Ferrari F250 будет сильно отличаться от других моделей бренда. Спереди появятся компактные фары и массивный сплиттер.

Дизайн Ferrari F250 разрабатывается с упором на аэродинамику Фото: autoevolution.com

На кузове появится множество воздухозаборников для охлаждения двигателя и тормозной системы. Сзади разместят большое активное антикрыло. Также можно заметить два прямоугольных фонаря.

Сзади установят массивное антикрыло Фото: autoevolution.com

Ожидается, что Ferrari F250 получит технологии от гоночного болида 499P. Это будет самая быстрая дорожная модель в истории бренда.

Гиперкар оснастят гибридной установкой с 3,0-литровым турбированным двигателем V6 и двумя электромоторами суммарной мощностью более 1000 л.с. Максимальная скорость новинки составит свыше 340 км/ч.

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По слухам, Ferrari F250 могут представить уже в 2025 году. Новинка будет выпущена ограниченным тиражом по цене более 1 млн долларов.

Ранее Фокус писал, что победитель 24-часовой гонки в Ле-Мане Ferrari 499P получил серийную версию Modificata.