Новітній флагманський суперкар Ferrari розсекретили задовго до прем'єри (фото)

Ferrari F250 оснастять гібридною установкою потужністю понад 1000 сил. Новинка отримає просунуту аеродинаміку і зможе розвивати швидкість понад 340 км/год.

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Ferrari готує наступника гібридного гіперкара LaFerrari. Новинка використовуватиме перегонові технології та отримає силову установку з двигуном V6. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Гіперкар має робочу назву F250. Тестовий прототип покритий камуфляжем, але деякі ключові елементи дизайну можна розгледіти.

Дизайн Ferrari F250 буде сильно відрізнятися від інших моделей бренду. Спереду з'являться компактні фари та масивний сплітер.

Дизайн Ferrari F250 розробляється з упором на аеродинаміку Фото: autoevolution.com

На кузові з'явиться безліч повітрозабірників для охолодження двигуна і гальмівної системи. Ззаду розмістять велике активне антикрило. Також можна помітити два прямокутні ліхтарі.

Ззаду встановлять масивне антикрило Фото: autoevolution.com

Очікується, що Ferrari F250 отримає технології від перегонового боліда 499P. Це буде найшвидша дорожня модель в історії бренду.

Гіперкар оснастять гібридною установкою з 3,0-літровим турбованим двигуном V6 і двома електромоторами сумарною потужністю понад 1000 к.с. Максимальна швидкість новинки становитиме понад 340 км/год.

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За чутками, Ferrari F250 можуть представити вже у 2025 році. Новинка буде випущена обмеженим тиражем за ціною понад 1 млн доларів.

Раніше Фокус писав, що переможець 24-годинних перегонів у Ле-Мані Ferrari 499P отримав серійну версію Modificata.