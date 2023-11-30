Машины-знаменитости: самые культовые модели авто в истории (фото)

Автомобили перестали быть простым средством передвижения, став целым культурным явлением. Некоторые модели смогли стать отражением целой эпохи.

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Некоторые автомобили становятся настоящими хитами продаж, тираж которых составляет миллионы экземпляров. Существует множество моделей, которые прославились благодаря уникальной конструкции, необычному дизайну или совокупности интересных решений. Фокус расскажет про самые культовые модели авто в истории.

Автомобили давно перестали быть простым средством передвижения. Некоторые модели и вовсе стали "визитной карточкой" определенных производителей.

В этот рейтинг вошли не только популярные авто, но и те модели, которые стали коммерческим провалом. Тем не менее они вошли в историю автоиндустрии благодаря своей уникальности.

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Самые культовые модели автомобилей в истории:

Aston Martin DB5

Aston Martin DB5 стал популярным благодаря серии фильмов о Джеймсе Бонде Фото: Aston Martin

Годы выпуска: 1963 — 1965

Aston Martin DB5 является одним из самых элегантных спорткаров своего времени. Эта модель стала знаменитой благодаря серии фильмов о спецагенте Джеймсе Бонде, который часто ездил на этом авто.

Aston Martin DB5 отличается не только стильным дизайном, но и мощным двигателем. Помимо этого модель предлагала роскошный интерьер.

Audi Quattro

Audi Quattro доминировал в Чемпионате мира по ралли Фото: Audi

Годы выпуска: 1980 — 1991

Audi до 80-х годов преимущественно выпускала премиальные автомобили на базе моделей Volkswagen. Все изменилось в 1979 году, когда немецкий автопроизводитель заявил о создании полноприводного спорткара Quattro для Чемпионата мира по ралли. Сперва эту идею посчитали провальной, но в 1983 и 1984 годах эта модель смогла одержать две победы в личных зачетах.

Эта модель доказала, что автомобили с полным приводом имеют более быстрый разгон с места и эффективнее на бездорожье. После дебюта Audi Quattro многие автопроизводители решили создать похожие авто для ралли.

BMW M3

BMW M3 E30 имел легкий кузов и мощный двигатель Фото: BMW

Годы выпуска: 1986 — 1992

BMW M3 (E30) был разработан для участия сразу в нескольких гоночных сериях. Заряженный спорткар имел легкий кузов и мощный двигатель под капотом, благодаря чему он был быстрым не только на прямой, но и в поворотах.

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BMW M3 не только завоевал множество побед в гонках, но и стал настоящим коммерческим успехом. Спрос на модель значительно превышал предложение, а сейчас цены на такие авто могут достигать шестизначных сумм.

Bugatti Veyron

Bugatti Veyron был самым быстрым серийным авто своего времени Фото: Bugatti

Годы выпуска: 2005 — 2015

Компания Bugatti была основана в далеком 1909 году и была знаменита благодаря выпуску самых роскошных и экстравагантных автомобилей в мире. В 1960-х французский автопроизводитель столкнулся с первыми серьезными трудностями, а в 1998 году бренд выкупил концерн Volkswagen AG.

В 2001 году был показан революционный гиперкар Bugatti Veyron, характеристики которого потрясли весь мир. Его конструкция оказалась настолько сложной, что инженерам понадобилось еще четыре года, чтобы запустить модель в производство.

Bugatti Veyron оснащен 8,0-литровым турбированным двигателем W16 мощностью 1001 л.с. и 1250 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,6 секунды, а максимальная скорость составляет 407 км/ч.

Chevrolet Corvette

Chevrolet Corvette едва не стал финансовым провалом Фото: RM Sotheby's

Годы выпуска: 1953 — наше время

Chevrolet Corvette называют "первым спорткаром Америки", который стал ответом концерна на европейские спортивные модели. Тем не менее эта модель едва не стала коммерческим и техническим провалом.

Первые Chevrolet Corvette оснащались маломощными шестицилиндровыми двигателями, а их качество сборки было далеко не лучшим. Все изменилось, когда в 1956 году модель дебютировала с 4,3-литровым двигателем V8 мощностью 240 сил. Помимо этого спорткар получил новый кузов с настоящими стеклянными подъемными окнами.

Citroen 2CV

Citroen 2CV был одним из самых популярных авто в Европе Фото: Artcurial

Годы выпуска: 1948 — 1990

Citroen 2CV произвел революцию на рынке доступных европейских автомобилей послевоенного периода. За 42 года производства эта модель получила огромное количество различных модификаций и регулярно обновлялась.

Citroen 2CV отличался необычным дизайном с нестандартным силуэтом кузова. Первые экземпляры имели брезентовую крышу, которую можно было открыть в солнечный день.

Dodge Challenger

Dodge Challenger стал хитом продаж Фото: Mecum

Годы выпуска: 1969 — наше время

Dodge Challenger стал "поздним ответом" Chrysler на Ford Mustang. Тем не менее модель смогла стать хитом продаж.

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Этот автомобиль является одним из самых мощных маслкаров своего времени. Топовый 7,0-литровый двигатель V8 имел отдачу в 425 сил, что позволяло спорткару разгоняться до сотни всего за 6 секунд.

Ferrari Testarossa

Ferrari Testarossa отличалась стильным дизайном Фото: Ferrari

Годы выпуска: 1984 — 1996

Спорткар Ferrari Testarossa дебютировал в 1984 году и сразу же стал символом целого десятилетия. Этот автомобиль часто появлялся в различных фильмах, сериалах и рекламных роликах.

Ferrari Testarossa получила стильный дизайн со скрытыми фарами и характерными "жабрами" на кузове. Еще одной особенностью модели стал необычный "плоский" 4,9-литровый двигатель V12 на 390 сил.

Fiat 500

Fiat 500 стал источником вдохновения для других авто Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1957 — наше время

Fiat 500 является самым популярным итальянским автомобилем в истории. Модель первого поколения была доступной и предлагала необычную заднемоторную конструкцию.

В наше время раритетные Fiat 500 особенно ценятся среди коллекционеров. Этот автомобиль отличается азартной управляемостью и стильным дизайном, который стал прообразом для других автомобилей.

Ford Mustang

Ford Mustang является самым массовым маслкаром в истории Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1964 — наше время

Ford Mustang доказал всему миру, что американский производитель способен выпускать интересные авто для любителей быстрой езды. Эта модель является самым массовым маслкаром в истории.

Ford Mustang пережил смену шести поколений и до сих пор остается популярным спорткаром. В этом заслуга узнаваемого дизайна, мощного двигателя под капотом и невысокой стоимости.

Honda Civic

Honda Civic первого поколения был очень популярным в США Фото: Honda

Годы выпуска: 1972 — наше время

В 1972 году Honda выпустила модель Civic, которая оказалась очень успешной. Одним из самых крупных рынков для этого авто стали США, которые столкнулись с топливным кризисом и нуждались в недорогих и экономных автомобилях.

В 2021 году дебютировало уже одиннадцатое поколение Honda Civic, которое стало технологичнее и безопаснее предшественников. Модель получила признание среди автолюбителей за надежные двигатели и приятную управляемость.

Jaguar E-Type

Jaguar E-Type отличается элегантным дизайном Фото: Silverstone Auctions

Годы выпуска: 1961 — 1974

Jaguar E-Type часто называют "самым красивым автомобилем в истории". Эта модель отличается элегантным силуэтом с длинным капотом.

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Во время презентации Jaguar E-Type Энцо Феррари заявил, что эта модель имеет очень красивый дизайн. Интересно то, что итальянский автоконструктор ни разу в истории не хвалил автомобили других компаний.

Jeep Wrangler

Jeep Wrangler ценят за возможности на бездорожье Фото: Stellantis

Годы выпуска: 1986 — наше время

Jeep Wrangler является более современной интерпретацией знаменитого "джипа" Willys, который считается первым легковым внедорожником. Эта модель способна справиться с суровым бездорожьем и имеет прочную конструкцию.

Jeep Wrangler сменил три поколения, но внедорожник остается узнаваемым. Также это самая массовая модель бренда в истории.

Mazda MX-5

Mazda MX-5 вошла в Книгу рекордов Гиннесса Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1989 — наше время

Mazda MX-5 доказала другим автопроизводителям, что спорткар не обязательно должен быть мощным и дорогим, чтобы он понравился водителям. Главным достоинством модели стал легкий кузов и отточенная управляемость.

В 2014 году Книга рекордов Гиннесса признала Mazda MX-5 самым продаваемым двухместным спортивным автомобилем всех времен. С тех пор появилось новое поколение модели, которое остается популярным.

Porsche 911

Porsche 911 остается узнаваемым спорткаром Фото: Porsche

Годы выпуска: 1964 — наше время

Porsche 911 является одним из самых знаменитых спорткаров всех времен. За 59 лет производства модель остается узнаваемой, но с каждым новым поколением получает передовые технологии и становится быстрее.

Это один из немногих современных спорткаров с заднемоторной конструкцией. При этом модель часто побеждает в различных гонках, доказывая свое техническое превосходство.

Subaru Impreza WRX

Subaru Impreza WRX была создана для Чемпионата мира по ралли Фото: Subaru

Годы выпуска: 1992 — 2014

Subaru Impreza WRX является одним из тех автомобилей, который вы услышите прежде, чем увидите. Эта модель имеет характерный звук выхлопа, который стал ее "визитной карточкой".

Модификация WRX была создана для Чемпионата мира по ралли, но стала популярной и среди приватных клиентов. Этот седан оснащен полным приводом, благодаря которому автомобиль эффективен не только на дороге, но и за ее пределами.

Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser сильно изменился с момента дебюта Фото: Toyota

Годы выпуска: 1951 — наше время

Toyota Land Cruiser изначально стал ответом японского бренда на американский "джип". Позже модель эволюционировала в роскошный внедорожник.

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Этот автомобиль ценят за прочную рамную конструкцию и надежные двигатели. Помимо этого Toyota Land Cruiser предлагает комфортабельный интерьер.

Volkswagen Beetle

Volkswagen Beetle стал первым немецким "народным автомобилем" Фото: Volkswagen

Годы выпуска: 1938 — 2003

Volkswagen Beetle является самым массовым автомобилем в истории. Всего было продано 21 529 464 таких авто.

Эта модель стала первым немецким "народным автомобилем". Спустя несколько лет с начала производства Volkswagen Beetle стал популярным далеко за пределами своей родины.

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