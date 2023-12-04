Роскошного итальянского соперника Audi A1 и VW Polo впервые заметили на дорогах (фото)

Новая Lancia Ypsilon — премиальная модель В-класса с дорогой внутренней отделкой. Хэтчбек предложат в гибридных и электрических версиях.

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Lancia готовится к премьере первой модели из своей новой линейки – компактного хэтчбека Ypsilon. Конкурент Volkswagen Polo и Audi A1 появится летом 2024 года, а пока модель проходит испытания. Фото тестового прототипа авто опубликовали на сайте Carscoops.

Новая Lancia Ypsilon появится в 2024 году Фото: carscoops.com

Новая Lancia Ypsilon попала на фото вместе с Opel Astra и Peugeot 208, что неудивительно: три модели являются родственными – построены на одной и той же платформе. Итальянский хэтчбек будет отличаться от немецкого и французского собратьев авангардным дизайном передней части с огромным "клювом".

Модель предложена в гибридных и электрических версиях Фото: carscoops.com

Lancia Ypsilon 2024 позиционируют, как премиальную модель В-класса, поэтому ее салон отделан кожей и велюром. Внутри обращает на себя внимание круглая полка с беспроводной зарядкой для смартфонов.

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Новая Lancia Ypsilon 2024 будет предложена только в электрифицированных версиях. Электрокар получит 156-сильную установку и батарею на 54 кВт∙ч, а его запас хода превысит 400 км.

В салоне обращает на себя внимание оригинальная круглая полка Фото: carscoops.com

Гибриды Lancia Ypsilon получат 1,2-литровые бензиновые турбомоторы на 100 и 136 л. с. с 48-вольтной "мягкой" установкой, однако их будут выпускать только до 2026 года.

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