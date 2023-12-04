Розкішного італійського суперника Audi A1 і VW Polo вперше помітили на дорогах (фото)

Нова Lancia Ypsilon — преміальна модель В-класу з дорогим внутрішнім оздобленням. Хетчбек запропонують у гібридних та електричних версіях.

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Lancia готується до прем'єри першої моделі зі своєї нової лінійки — компактного хетчбека Ypsilon. Конкурент Volkswagen Polo і Audi A1 з'явиться влітку 2024 року, а поки що модель проходить випробування. Фото тестового прототипу авто опублікували на сайті Carscoops.

Нова Lancia Ypsilon з'явиться у 2024 році Фото: carscoops.com

Нова Lancia Ypsilon потрапила на фото разом з Opel Astra і Peugeot 208, що не дивно: три моделі є спорідненими — побудовані на одній і тій самій платформі. Італійський хетчбек відрізнятиметься від німецького та французького побратимів авангардним дизайном передньої частини з величезним "дзьобом".

Модель запропонована в гібридних і електричних версіях Фото: carscoops.com

Lancia Ypsilon 2024 позиціонують як преміальну модель В-класу, тому її салон оздоблений шкірою і велюром. Усередині звертає на себе увагу кругла полиця з бездротовою зарядкою для смартфонів.

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Нова Lancia Ypsilon 2024 буде запропонована тільки в електрифікованих версіях. Електрокар отримає 156-сильну установку і батарею на 54 кВт∙год, а його запас ходу перевищить 400 км.

У салоні звертає на себе увагу оригінальна кругла полиця. Фото: carscoops.com

Гібриди Lancia Ypsilon отримають 1,2-літрові бензинові турбомотори на 100 і 136 к.с. з 48-вольтною "м'якою" установкою, проте їх випускатимуть тільки до 2026 року.

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