Італійці готують недорогий компактний електрокар із запасом ходу 400 км (фото)

Нова Lancia Ypsilon позначить старт "перезавантаження" італійського бренду і стане першим електрокаром в його історії. Хетчбек отримає 156-сильну установку і зможе проїхати 400 км без підзарядки.

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Опубліковано рендери Lancia Ypsilon нового покоління. Компактний хетчбек В-класу дебютує в першій половині 2024 року і стане первістком у новому сімействі моделей італійської марки. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Нова Lancia Ypsilon буде витримана в стилістиці концепт-кара Lancia Pu+Ra HPE. Передня частина отримала свого роду "дзьоб" з діодним підсвічуванням.

Запас ходу електрокара досягне 400 км Фото: Motor.es

Lancia Ypsilon 2024 порідниться з Peugeot 208 і Opel Corsa наступного покоління, адже всі три моделі будуть побудовані на одній платформі STLA Small концерну Stellantis. Хетчбек підросте в розмірах до приблизно 4 метрів у довжину.

Нова Lancia Ypsilon стане першим серійним електромобілем італійської марки. Силову установку запозичать у побратимів: авто отримає 156-сильний мотор і батарею на 54 кВт∙год, а його запас ходу складе близько 400 км.

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Крім того, очікуються гібриди Lancia Ypsilon на 100 і 136 к. с. з 1,2-літровим турбомотором і "м'якою" 48-вольтною установкою. Також має з'явитися спортивна версія НРЕ. Втім, з 2026 року випуск гібридів припинять і всі Lancia стануть електричними.

З Ypsilon почнеться "перезапуск" Lancia. Слідом за цією моделлю підуть нові Lancia Delta і Gamma.

Раніше Фокус повідомляв, що такі ж силові установки отримає і новий Opel Crossland 2024.

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