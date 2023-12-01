Найдешевший кросовер Kia показали на перших офіційних зображеннях

Kia Sonet — компактний 4,0-метровий кросовер вартістю від 9500 доларів. Бюджетна модель доступна в бензинових і дизельних версіях.

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Опубліковано офіційні зображення нового Kia Sonet. Компактний бюджетний кросовер пройде фейсліфтинг і буде презентований 14 грудня. Про це повідомляє офіційний сайт Kia.

Кросовер коштує від 9500 доларів Фото: Kia

Чотириметровий Sonet — найдешевший кросовер Kia: його ціна стартує приблизно з 9500 доларів. Для зниження собівартості його виробництво налагодили в Індії і саме там відбудеться презентація оновленої моделі.

Раніше кросовер розсекретили на шпигунських фото Фото: Autocar Дизайн авто став агресивнішим Фото: Autocar

Судячи з тизерів і опублікованих раніше шпигунських фото, новий Kia Sonet 2024 стане агресивнішим на вигляд. У кросовера нові Г-подібні фари, масивний передній бампер і збільшена решітка радіатора. Ліхтарі стали трохи тоншими.

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Салон Kia Sonet показали тільки частково, але видно, що автомобіль отримав цифровий щиток приладів і нові кнопки на центральній панелі. За доплату запропонують безключовий доступ, 10,25-дюймовий тачскрін, аудіосистему Bose, навігацію, парктронік і бездротову зарядку для смартфонів.

У салоні з'явиться цифровий щиток приладів Фото: Kia

Очікується, що кросовер Kia Sonet збереже бензинові мотори об'ємом 1,2 (83 к. с.), 1,5 л (115 к. с.) і 1,0 турбо (120 к. с.), а також 1,5-літровий турбодизель на 116 к. с. Для різних версій моделі пропонують 6-ступінчасті механічну, автоматичну та роботизовану КПП, а також варіатор.

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